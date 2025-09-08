Root.cz  »  Linux  »  Linus Torvalds si stěžuje na značku Link v Gitu

Linus Torvalds si stěžuje na značku Link v Gitu

Jan Fikar
Dnes
Linus v rozhovoru o 20 letech Gitu Autor: GitHub @ YouTube
Linus v rozhovoru o 20 letech Gitu

V pátek si Linus Torvalds stěžoval na značku Link v Gitu, které velmi často odkazují pouze na stejný kód a nic jiného nepřináší. Jsou tedy v mnoha případech zbytečné a Linusovi spíše přidělávají práci.

A sakra, tenhle commit má tu slibnou značku „Link:“, která, jak jsem doufal, vysvětlí, proč tenhle zbytečný commit existuje, ale JAKO VŽDY ten odkaz jen zbytečně plýtval mým časem, protože odkazoval na ty samé zatracené informace, které tam už byly.
Doufal jsem, že bude odkazovat na nějakou zprávu o chybě nebo něco, co by vysvětlilo, proč byla moje první reakce špatná.
Přestaňte už s tímhle svinstvem. Přestaňte přidávat zbytečné značky Link, které plýtvají časem lidí.
Přidejte odkaz, pokud obsahuje *DALŠÍ* informace.
Sakra, opravdu nesnáším tyhle zbytečné odkazy. Miluji *užitečné* odkazy, ale 99 % odkazů, které vidím, odkazují jen na hloupé zbytečné svinstvo a *JEN* plýtvá mým časem. ZNOVU.
Takžejsemtonezařadil,štve­,žesenatomusímvůbecdívat, apokudopravduočekáváte,že­to zařadím,chciskutečnévys­větlení ažádnýzbytečnýodkaz.
Ano,jsemnaštvaný.Mámpocit,že­mouhlavnípracívlastněmoujedinoupracíje snažitsepochopitžádostio za­řazení,aprotonaprostonesná­ším tyto věci,kterésepřidávají­automatickyajenmiztěžujíprá­ci.

(zdroj: phoronix)

