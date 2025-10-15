Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Linux dostává podporu defragmentace oddílů typu exFAT

Linux dostává podporu defragmentace oddílů typu exFAT

David Ježek
Dnes
Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

Nové vydání balíku nástrojů exfatprogs verze 1.3 obsahuje kromě jiného jednu klíčovou novinku. Do linuxového jádra se s ní v rámci kernelového ovladače pro exFAT dostává podpora defragmentace těchto oddílů, s novým nástrojem  defrag.exfat.

Uživatelé Linuxu tak nebudou muset kvůli této činnosti rebootovat do Windows, či nechávat exFAT oddíly fragmentované. Nová verze exfatprogs 1.3 také minimalizuje zero-out inicializaci v mkfs.exfat  pro rychlý formát, což snižuje čas I/O operací. Přibyly také některé opravy jak do nástroje kontroly oddílů fsck.exfat, tak do samotného mkfs.exfat. Více na GitHubu projektu.

