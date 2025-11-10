Root.cz  »  Linux  »  Linux v prohlížeči ve Wasm

Linux v prohlížeči ve Wasm

Jan Fikar
Dnes
Vývojář Joel Severin portoval linuxové jádro do WebAssembly (Wasm). Dokáže tedy běžet v prohlížeči. Pokud chcete debugovat, je doporučen prohlížeč založený na Chrome, protože Firefox má problémy s debugováním velkých Wasm projektů.

Linux v prohlížeči si můžete vyzkoušet přímo na stránkách autora. Na moderním počítači by mělo jádro naběhnout za méně než sekundu. Jsou tu k dispozici některé nástroje z balíčku BusyBox a použita je knihovna musl. Jádro je 4.6 a je přeložené LLVM 17.0. Zdrojové kódy jsou na GitHubu.

(zdroj: phoronix)

