 »   »  LTE by mezi stanicemi Muzeum a Nádraží Holešovice mělo být do konce roku

Petr Krčmář

Lupa.cz přinesla informace o dalším úseku metra, které bude pokryto mobilním signálem. Bude se jednat o úsek mezi stanicemi Muzeum a Nádraží Holešovice. Pokračuje tak pokrývání trasy C, které bylo v první etapě pokryto od Vyšehradu po Muzeum a ve druhé pak od Pražského povstání po Roztyly. Do konce letošního roku by tak měly být pokryty úseky mezi dalšími čtyřmi stanicemi.

Další stanice budou bezprostředně následovat, čeká se na stavební povolení pro dalších 16 stanic, které budou pokryty do poloviny roku 2020. Celé pražské metro by pak mobilním signálem mělo být pokryto do konce roku 2022. Stanice jsou pokrývány všemi současnými generacemi mobilního signálu, dostupné je tedy 2G, 3G i 4G.

Jak probíhá instalace technologií do tunelů metra se můžete podívat v unikátní fotoreportáži: