Mesa zapíná podporu S3TC pro 3D textury

Už víc jak 6 let uběhlo od chvíle, kdy vypršel poslední patent na kompresi textur S3TC (S3 Texture Compression) od dnes již neexistující společnosti S3. A také od začlenění tohoto kompresního mechanismu do projektu Mesa. Nyní do Mesa míří podpora použití S3TC i pro 3D textury.





Vývojová větev již podporu nese, běžní uživatelé se dočkají podpory S3TC pro 3D textury i příslušné aktualizace ovladačů pro OpenGL a Vulkan s vydáním Mesa 24.0. Vývojář Pavel Asyutchenko uvádí, že věc je podporována pro ovladače D3D, RADV, ANV a Nvidia GL, doplňuje také, že OpenXRay (open-source implementace vylepšeného enginu X-Ray z her série STALKER) používající DXT5 kompresi 3D textur pro rain splash effecty funguje také díky patchi přidávajícím podporu pro ovladače radeonsi a zink→nvidia.