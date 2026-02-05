Root.cz  »  Akce  »  MeshCore na 216. srazu spolku OpenAlt

MeshCore na 216. srazu spolku OpenAlt

Jiří Eischmann
Dnes
přidejte názor

Sdílet

OpenAlt 2022 sobota Autor: Petr Krčmář, Root.cz

V pátek 20. února od 18:00 se v prostorách Red Hat Labu na FIT VUT v Brně uskuteční 216. sraz spolku OpenAlt. Tématem setkání bude komunitně budovaná bezdrátová síť MeshCore. Přednášku o ní bude mít Jindřich Skácel, který si kromě seznámení se sítí připraví také ukázky klientských zařízení a ukáže, jak v praxi vypadá nasazení vlastního repeateru.

Pro ty, kteří nebudou moct dojít osobně, bude přednáška živě vysílaná na video portálu VHSky.cz. Více informací se dozvíte v pozvánce na stránkách OpenAlt.org.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jiří Eischmann

Témata:

Dále u nás najdete

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI