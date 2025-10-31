Mezinárodní trestní soud v Haagu přechází z Microsoft Office na openDesk

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu převede svoji vnitřní agendu z Microsoft Office na open source řešení openDesk. Jde o německý nástroj pro sdílenou administrativu pro veřejné instituce. openDesk zahrnuje e-maily, kalendáře, editaci dokumentů, sdílení souborů a komunikaci v týmu.
Krok přišel patrně kvůli výrokům Donalda Trumpa o hlavním žalobci Karim Khanovi. V květnu mělo dokonce dojít k zablokování Khanova e-mailového účtu Microsoftem. Microsoft to však popírá. Připomeňme, že USA není členem ICC.
(zdroj: slashdot)