Root.cz  »  Kancelář  »  Mezinárodní trestní soud v Haagu přechází z Microsoft Office na openDesk

Mezinárodní trestní soud v Haagu přechází z Microsoft Office na openDesk

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

soud, spravedlnost, proces, spor, žaloba, odvolání, právo, zákon Autor: Depositphotos

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu převede svoji vnitřní agendu z Microsoft Office na open source řešení openDesk. Jde o německý nástroj pro sdílenou administrativu pro veřejné instituce. openDesk zahrnuje e-maily,  kalendáře, editaci dokumentů, sdílení souborů a komunikaci v týmu.

Krok přišel patrně kvůli výrokům Donalda Trumpa o hlavním žalobci Karim Khanovi. V květnu mělo dokonce dojít k zablokování Khanova e-mailového účtu Microsoftem. Microsoft to však popírá. Připomeňme, že USA není členem ICC.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Poznejte česká města podle leteckých fotek. Takhle vypadají seshora

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Lidé nad 74 let mají na preventivní koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky