MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32 napsaný v MicroPythonu

Petr Krčmář
Dnes
Autoři operačního systému MicroPythonOS o něm říkají, že je to lehký, rychlý a univerzální operační systém navržený pro provoz na mikrokontrolérech, jako je ESP32, a desktopových počítačích. Používá MicroPython pro vývoj aplikací i ovladačů, což umožňuje přenositelnost mezi hardwarovými platformami. Je postaven na runtime MicroPythonu a pro grafiku používá LVGL.

Zajímavé je, že má moderní dotykové uživatelské rozhraní podobné Androidu, nabízí vlastní obchod s aplikace a aktualizace OTA (Over-The-Air). Podporuje dotykové displeje, kamery a různé senzory.

Celý projekt je v relativně rané fázi vývoje, ale veškeré zdrojové kódy jsou otevřené, takže je kdokoli může použít a vylepšit. Cílem je nabídnout prostředí pro snadnou tvorbu grafických aplikací využívajících displej připojený k mikrokontroléru.

