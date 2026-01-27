Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Patrik Žák
Dnes
Autor: Root.cz s využitím DALL-E

V lednu 2026 vyšlo najevo, že Microsoft předal FBI obnovovací klíče k BitLockeru, jde o první veřejně známý případ tohoto druhu. Společnost vyhověla soudnímu příkazu v rámci vyšetřování, během kterého agenti potřebovali odemknout tři notebooky.

Příběh odstartoval 22. ledna 2026, kdy Forbes, jako první médium, zveřejnil informaci založenou na soudních dokumentech z okresního soudu v USA. FBI zabavila tři notebooky šifrované BitLockerem a forenzní experti postrádali nástroje k prolomení šifrování. Po šesti měsících FBI předložila Microsoftu soudní příkaz k vydání obnovovacích klíčů a společnost vyhověla.

Jádrem problému je výchozí chování Windows 11, které automaticky zálohuje klíče BitLockeru do cloudu, jakmile se uživatel přihlásí účtem Microsoft. Například konkurenční FileVault od Applu šifruje záložní klíče tak, že k nim nemá přístup ani samotný Apple.

Pro bezpečné šifrování disku bez kompromisů existují vhodnější nástroje, například VeraCrypt, nebo na Linuxu hodně využívaný LUKS.

(Zdroj: TechCrunch)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Patrik Žák

