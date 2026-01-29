Root.cz  »  Bezpečnost  »  Microsoft šest let směroval poštovní provoz domény example.com k japonské společnosti

Microsoft šest let směroval poštovní provoz domény example.com k japonské společnosti

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Example.com Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Společnost Microsoft měla ve své sítí absurdní anomálii, kdy směrovala provoz určený pro doménu example.com k výrobci kabelů se sídlem v Japonsku. Tato doména je přitom vyhrazena pro testovací a dokumentační účely dle RFC 2606. Může být využívána v místních sítích, aniž by správci riskovali konflikt se skutečnou doménou přidělenou někde v internetu.

V globálním DNS stromě je doména example.com směrována na IP adresy přidělené Internet Assiged Names Authority (IANA). Cílem je, aby nebyli skuteční provozovatelé nějaké sítě bombardováni testovacím provozem a různými výstupy chybně nakonfigurovaných procesů. Podobně jsou na tom dvě další domény: example.net a example.org.

Ukázalo se ale, že zařízení v rámci Azure a dalších sítí společnosti Microsoft směrovala část provozu na sei.co.jp, což je doména patřící japonské společnosti Sumitomo Electric. Pokud například do Outlooku přidáváte novou adresu ve formátu mail@example.com, pomocí automatické konfigurace se do položky IMAP server vyplní imapgms.jnet.sei.co.jp a jako SMTP server se vloží smtpgms.jnet.sei.co.jp. Výsledkem je, že pokud si takto nastavíte svůj účet, odešlete přihlašovací údaje japonské společnosti.

Pravděpodobně jde o chybu, kterou zatím Microsoft vyšetřuje. Není ani jasné, jak se doména společnosti Sumitomo Electric ocitla v síťové konfiguraci a zároveň v téhle nepříjemné situaci. Podle informací na blogu Tinyapps tato situace trvala nejméně od února 2020, tedy šest let. Je tedy možné, že jste vy nebo někteří vaši uživatelé odeslali přihlašovací údaje na špatné servery v Japonsku.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Místo soli používají čistou chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI