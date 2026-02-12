Root.cz  »  Bezpečnost  »  Miliarda uživatelů by měla vyměnit telefon, skoro půlka přístrojů s Androidem nedostává aktualizace

Miliarda uživatelů by měla vyměnit telefon, skoro půlka přístrojů s Androidem nedostává aktualizace

Petr Krčmář
Dnes
53 nových názorů

Android 11 Autor: Depositphotos

Společnost Google potvrdila, že více než 40 % všech telefonů s operačním systémem Android je ohroženo novými útoky malwaru a spywaru. Tyto telefony totiž nedostávají bezpečnostní aktualizace a nemají proto opravené objevené zranitelnosti. Nepodporovaných telefonů postupně přibývá a stávají se hrozbou pro své uživatele i okolí.

Společnost Google vydala aktualizovaný přehled provozovaných verzí systému Android, který ukazuje, že nejnovější Android 16 je nainstalován pouze na 7,5 % telefonů, starší Android 15 je nainstalován na 19,3 % telefonů, Android 14 na 17,9 % a Android 13 na 13,9 % telefonů. To je dohromady jen něco přes 58 % systémů, které jsou v současné době v běhu.

Starší Android 12 a nižší už záplaty od Googlu nedostává, výrobci jej tedy neaktualizují a v kapsách uživatelů je přístrojů s takto starým systémem asi 40 %. Odhadem se jedná asi o miliardu telefonů, které by měli majitelé v dohledné době vyměnit. Je lepší mít telefon střední třídy s podporou než starou vlajkovou loď několik let bez záplat.

Google zároveň dodává, že jeho ochranný nástroj Google Play Protect podporuje Android až do verze 7. Uživatelé dávno nepodporovaných systémů jsou tedy částečně chráněni alespoň kontrolou podpisů stahovaných aplikací a skenováním malwaru na svých přístrojích. Podle Googlu to ale nemusí stačit, protože útočníci se útokům na Android intenzivně věnují.

Varování přicházejí v době, kdy Samsung přestal dodávat aktualizace pro své vlajkové modely Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra. Ty přišly na trh v roce 2021 a měly tedy jen pětiletou podporu. U novějších modelů pak Samsung slibuje sedm let aktualizací, ale i tato doba jednou uplyne a uživatelé by měli včas přemýšlet nad náhradou.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

