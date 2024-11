Modulární notebooky Framework dostávají desku s RISC-V

Výkonný ředitel společnosti Framework Nirav Patel předvedl na Ubuntu Summitu velmi odvážnou technologickou ukázku, kdy naživo upravil notebook Framework z architektury x86 na RISC-V. Během pěti minut otevřel počítač Framework, vyjmul z něj základní desku, nainstaloval jinou desku poháněnou RISC-V, znovu ji připojil a stroj opět zavřel. To vše při živé prezentaci a v podstatě bez zaváhání, jak můžete vidět ve videozáznamu.





Společnost DeepComputing nyní přijímá objednávky na desku DC-ROMA, alespoň pro účastníky programu předběžného přístupu. Nová základní deska je poháněna čipem StarFive JH7110, který má šest jader, z toho čtyři 64bitová jsou určena k všeobecnému použití a pracují na frekvenci až 1,5 GHz. Deska podporuje 8 GB paměti RAM a úložiště eMMC.

Na konferenci společnost předváděla své notebooky s RISC-V na stánku, měla na nich nastartované nejnovější Ubuntu s prostředím GNOME. Procesor sice není nijak extra výkonný, ale vše funguje a je možné přehrávat i video ve vysokém rozlišení. Přesto redaktoři serveru The Register tvrdí, že to není na běžnou uživatelskou práci a výkon přirovnávají k Raspberry Pi 3. Je to ale zajímavé demo, které by mohl ocenit nejeden vývojář.