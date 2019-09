 »   »  Nedostatek 14nm výrobích kapacit Intel pokračuje, Comet Lake se zdrží

David Ježek

Loni se objevivší problém s nedostatečnými výrobními kapacitami 14nm linek u Intelu pokračuje i letos. Závažnost je nadále taková, že dle zdrojů DigiTimes nezbude výrobcům notebooků nic jiného než odložit uvedení nových modelů na rok 2020.

Připomeňme, že Intel je už několik let ve skluzu s přechodem na 10nm proces a současně jej konkurenční AMD donutila navýšit počet procesorových jader na jednotlivých platformách na ±dvojnásobek, pročež stávající výrobní linky tak mohou vyrábět pouze o to menší (výrazně) množství procesorů. To vše navzdory skutečnosti, že Intel investoval do rozšíření 14nm výrobních kapacit a některé produkty dokonce přesunul zpět na starší 22nm linky.

Obětí této přetrvávající krize nejspíš budou mobilní procesory rodiny Comet Lake.