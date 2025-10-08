Německo potvrzuje svůj nesouhlas s návrhem Chat control

Návrh Chat control na automatické skenování soukromé komunikace občanů EU získával v posledních měsících stále větší podporu a to i ze zemí, které byly dlouhodobě proti. Tou nejdůležitější je Německo, které proti návrhu vystupovalo od samého začátku a které je díky svému počtu obyvatel v Radě Evropy při hlasování stěžejní.
Pozice Německa se po nástupu vlády Friedrich Merze (CDU/CSU) změnila na „nerozhodnuto“. S návrhem souhlasilo ministerstvo vnitra pod vedením Alexandera Dobrindta (CSU), proti byla naopak Stefanie Hubigová (SPD), ministryně spravedlnosti a ochrany spotřebitelů, která prohlásila, že masové sledování soukromé komunikace nepatří do právního státu. K nesouhlasu s návrhem se přidaly strany Zelení a AfD.
Na tiskové konferenci lídr parlamentní frakce CDU/CSU Jens Spahn prohlásil, že jsou proti náhodnému skenování soukromé konverzace a snahu přirovnal k otevírání a kontrole všech dopisů. Něco takového prý nedovolí. Tento postoj byl potvrzen i na federální úrovni o den později.
Elina Eickstädtová z Chaos Computer Club nicméně upozorňuje na použití slovního spojení „náhodné skenování“ ve vládních projevech, které může naznačovat, že skenování soukromé konverzace na zařízení (CSS, client-side scanning) by mohlo být ve výchozím nastavení vypnuto, ale kdykoliv zapnuto, pokud by k tomu dostal poskytoval aplikace příkaz. Dodává, že jediná cesta, jak chránit základní lidská práva je odmítnout jakoukoliv formu CSS a explicitně chránit šifrovanou komunikaci.
Situaci ohledně podpory návrhu komplikuje i fakt, že politici, ale i samotná EU Komise nevědí, co přesně návrh (PDF) zahrnuje. Bývalý poslanec Evropského parlamentu Patrick Breyet upozorňuje, že EU Komise na sociálních sítí tvrdí, že Chat control nezahrnuje masové skenování soukromé komunikace, ale zároveň říká, že bude detekován pouze ilegální obsah, což bez skenování veškeré komunikace není technicky možné.
Ke kritikům návrhu se přidává i Německá odnož organizace Reportéři bez hranic, která upozorňuje, že návrh je neefektivní, přehnaný a neslučitelný se základními lidskými právy. Na porušování lidských práv, ale i finanční dopad upozorňuje otevřený dopis iniciovaný společností Tuta. Petici, která se snaží přimět Německou vládu o razantní odmítnutí návrhu, už podepsalo téměř 300 tisíc lidí.
Hlasování o návrhu na úrovni Rady Evropy je stále naplánováno na 14. října. Jestli hlasování nakonec proběhne nebo bude opět odloženo, není v současné době zřejmé, protože každá země může do té doby svůj postoj změnit. Návrhy, které nemají zajištěnou podporu, se většinou k hlasování nedostanou a snaha o nalezení podpory pokračuje. V případě tohoto návrhu snaha o nalezení podpory sahá až do roku 2022.
Optimistická je Alexandra Geeseová (Zelení), která říká, že současná podoba návrhu Chat Control by mohla být na pokraji „vyhynutí“ a hlasování o ní odloženo na neurčito. Zároveň poukazuje na důležitost tlaku na vládní činitele a občanské aktivity, bez kterých by se návrh zastavit či zpomalit nepodařilo. Na druhou stranu dodává, že je přesvědčená, že přijdou další podobné návrhy, se kterými bude potřeba bojovat.
(Zdroj: Citizen Protest Halts Chat Control; Breyer Celebrates Major Victory for Digital Privacy)