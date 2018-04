 »   »  Nginx 1.14.0 přináší HTTP/2 push, modul mirror a gRPC proxy

Petr Krčmář

Po roce od předchozího vydání vyšla nová stabilní verze webového serveru Nginx 1.14.0. Mezi nejdůležitější novinky patří modul mirror, podpora pro HTTP/2 push a modul gRPC proxy.

nginx-1.14.0 stable version is here! Includes new features and bug fixes from the 1.13.x mainline branch (mirror module, HTTP/2 push, gRPC proxy, and more) https://t.co/QAHiSa4lB2 https://t.co/0yyRqlBlws