Nová verze systemd 258 odstraňuje cgroup v1, vyžaduje jádro Linux 5.4

David Ježek
Dnes
Nejpoužívanější init systém ve světě linuxových distribucí má za sebou vydání nové verze Systemd 258 přináší jako obvykle hodně velkou řadu malých či větších změn, které popisuje tradičně velmi obsáhlý soupis na GitHubu projektu.

Změny, které nejsou zpětně kompatibilní, zahrnují odstranění podpory pro cgroup v1 (legacy / hybrid hierarchie) – nově se používají pouze cgroup v2 (unified). Systemd 258 také vyžaduje minimálně Linux 5.4, doporučeno je jádro Linux 5.7 (pro systemd 259 to bude 5.10 a 5.14). Jako šifrovací backend je v systemd-resolved a systemd-importd nyní podporováno jen OpenSSL. Částečně v této verzi mizí podpora System V, v systemd 259 pak budou označeny servisní skripty System V za zastaralé. Hodně z popisů je věnováno Service manageru/PID1.

