Nový ovladač AMD Platform Management Framework vylepší běh desktopů i notebooků

AMD vyvíjí nový ovladač, jehož cílem je zlepšit celkově běh strojů s firemními procesory, aby ty byly tišší, energeticky efektivnější a obecně chytřejší při řízení svých provozních parametrů, a to díky adaptování na chování uživatele a prostředí.

Tento Platform Management Framework by tedy měl zlepšit běh počítačů s AMD pod kapotou, s ohledem na zaměření i na energetickou efektivitu lze očekávat zejména pozitivní vliv na akumulátorovu výdrž notebooků. Očekávejme tedy obdobu ovladačů, které do Linuxu dodává Intel pro (zejména) své procesory (Dynamic Platform and Thermal Framework, DPTF).

Shyam Sundar z AMD dodává, že PMF ovladač bude centralizovaným prvkem pro data ze snímačů, návrhy OS, stavy platformy a další metriky APU, na základě čehož bude tento framework určovat výkonnostní, teplotní a odběrové parametry čipů. Nový framework bude výhodný i pro velké tvůrce PC sestav a notebooků, kteří dostanou jednotný nástroj pro nastavení optimálních profilů pro své zvolené řešení na bázi čipů AMD (neb low-end platový notebooku versus hi-end hliníkový stroj, ač osazeny oba stejným APU, mohou mít zcela jiné provozní limity). Také očekávejme větší výdrž v klidovém běhu strojů, což je obecně věc, kde notebooky typicky dávají s Linuxem horší výsledky než s Windows.

V tuto chvíli do ovladače zamířil Static Power Slider, tedy jednoduché nastavovátko daného profilu spotřeby, a dále Auto Mode, které sleduje měnící se hodnotu typického odběru APU a provádí inteligentní odhady v přepínání odběrových módů APU.

Doplňme, že AMD je známá tím, jak její APU (tedy čipy kombinující CPU a GPU s další logikou) jsou s každou další generací vždy o něco flexibilnější ve sdílení provozních dat a přidělování dostupných proudových/teplotních rezerv daným částem APU dle aktuální systémové zátěže. Podpora v obecném flexibilním ovladači toto posune ještě na další úroveň a výsledné benefity můžeme pomalu vyhlížet nejen ve světě PC, ale třeba také teoreticky i v automotive či herních konzolích od Xboxu a Playstation až po Steam Deck (či jejich nástupce).