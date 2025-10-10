Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Nový rychlý kompresní formát od Meta: OpenZL

Nový rychlý kompresní formát od Meta: OpenZL

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zip zips Autor: Depositphotos

Meta (Facebook) má již jeden kompresní formát Zstd. Ten je však obecný a komprimuje všechna data stejně, bez ohledu na obsah. V pondělí byl představen nový OpenZL, za kterým stojí také Yann Collet (Zstd a LZ4). OpenZL naopak potřebuje vědět u každého souboru, jak vypadá jeho obsah. Díky tomu dosahuje lepší komprese a také větší rychlosti než generické algoritmy.

Data mohou být popsána pomocí SDDL (Simple Data Description Language), nebo může být kompresor experimentálně trénován na datech, kdy postupně zkouší všechny strategie. OpenZL je napsán v C/C++ jako open source pod licencí BSD a v pondělí vyšlo ve verzi 0.1.0. Zdrojové kódy jsou na GitHubu. Více detailů naleznete v článku.

(zdroj: phoronix)

OpenZLAutor: Meta
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Péče praktiků se za čtvrt roku změní. Více testů, EKG a péče na míru

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI