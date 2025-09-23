Root.cz  »  Byznys  »  Nvidia investuje 100 miliard USD do OpenAI, společně postaví AI systém budoucnosti

Nvidia investuje 100 miliard USD do OpenAI, společně postaví AI systém budoucnosti

David Ježek
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090 Autor: Nvidia
Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090

Po Intelu oznamuje Nvidia další strategické partnerství, tentokrát s OpenAI. Plánují společně vybudovat datová centra pro AI se spotřebou minimálně 10 GW, kde budou čipy Nvidie hrát pochopitelně klíčovou roli. S rostoucími vybudovanými gigawatty bude Nvidia postupně investovat do OpenAI, až do uvedené výše.

Očekává se, že první gigawatt bude dosažen již ve druhém čtvrtletí příštího roku, a to na bázi platformy Nvidia Vera Rubin. Toto nové partnerství doplní všechna předchozí, která už běží, jako s Microsoftem, Oracle, SoftBank či Stargate. Zprávu Nvidia zakončuje konstatováním, že OpenAI už vyrostla na 700 miliónů uživatelů týdně. Cílem celého snažení pak není nic menšího, než „dosažení AGI, ze které bude těžit celé lidstvo“.

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Cesta k superrychlému ethernetu

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI