Nvidia trénovala svoji AI na kradených knihách, tvrdí spisovatelé

Na Nvidii míří další hromadná žaloba. Firma dle autorů trénovala své AI systémy mimo jiné na tzv. Anna's Archive, jednom z největších pirátských archívu knih. Šlo přitom z její strany o záměrný a vědomý akt, jak plyne z emailové dokumentace vysoce postavených manažerů společnosti, který tento krok schválili.
Nejde o první podobný případ směřující na Nvidii, jde však o případ opírající se o obrovskou databázi kradených knih (použijme zde typickou terminologii zástupců filmového průmyslu).
Nvidia si zde u jmenovaného archivu zajistila vysokorychlostní přístup k datům o celkové velikosti zhruba 500 TB dat, resp. miliónů knižních titulů. Dle žaloby jde o jasný případ přímého porušení práv autorů / vlastníků. Jak se bude kauza vyvíjet, bude velmi zajímavé sledovat, mimo jiné z hlediska dokazování.