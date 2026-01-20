Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Nvidia trénovala svoji AI na kradených knihách, tvrdí spisovatelé

Nvidia trénovala svoji AI na kradených knihách, tvrdí spisovatelé

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090 Autor: Nvidia
Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090

Na Nvidii míří další hromadná žaloba. Firma dle autorů trénovala své AI systémy mimo jiné na tzv. Anna's Archive, jednom z největších pirátských archívu knih. Šlo přitom z její strany o záměrný a vědomý akt, jak plyne z emailové dokumentace vysoce postavených manažerů společnosti, který tento krok schválili.

Nejde o první podobný případ směřující na Nvidii, jde však o případ opírající se o obrovskou databázi kradených knih (použijme zde typickou terminologii zástupců filmového průmyslu).

Nvidia si zde u jmenovaného archivu zajistila vysokorychlostní přístup k datům o celkové velikosti zhruba 500 TB dat, resp. miliónů knižních titulů. Dle žaloby jde o jasný případ přímého porušení práv autorů / vlastníků. Jak se bude kauza vyvíjet, bude velmi zajímavé sledovat, mimo jiné z hlediska dokazování.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Paušální daň OSVČ

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI