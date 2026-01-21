Root.cz  »  Linux  »  NVMe SSD zrychlí až o 15 %, stačil jeden patch

NVMe SSD zrychlí až o 15 %, stačil jeden patch

David Ježek
Dnes
NVME SSD Autor: Depositphotos

Vývojáři Intelu se zabývali neuspokojivým výkonem NVMe úložišť na strojích s mnohojádrovými Xeony. Problém spočíval v limitech, které způsobovaly, že mnohá CPU jádra sdílela stejná IRQ směrem k SSD, což vedlo k výkonnostním penalizacím. Připravený patch problém řeší a v závislosti na parametrech systému lze obvykle pozorovat zhruba 15% zrychlení NVMe subsystému.

Wangyang Guo z Intelu dodává, že jak rostou počty CPU jader, počet dostupných IRQ (Interrupt ReQuest) pro NVMe může být menší, než celkový počet CPU jader. To nutí více jader, aby sdílely stejné přerušení a pokud afinita IRQ nesedí na clustery CPU jader, dochází k poklesu výkonu oproti možnému maximu. Příslušný patch afinitu IRQ opravuje seskupováním CPU do clusterů do celků odpovídajících jejich NUMA doménám, díky čemuž nyní tyto dvě položky spolu „lépe souzní“.

Měření provedená na serveru s Xeon E CPU ukazují zhruba 15% nárůst rychlosti čtení, více měření Guo v patchi neprezentoval. Patch zvící 271 řádků kódu nyní sedí ve vývojové větvi Andrewa Mortona a lze předpokládat jeho začlenění v rámci okna pro jádro Linux 6.20/7.0.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

