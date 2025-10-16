Root.cz  »  Mobily a tablety  »  OnePlus představil operační systém OxygenOS 16 pro telefony a tablety

OnePlus představil operační systém OxygenOS 16 pro telefony a tablety

Dnes
OnePlus dnes představil OxygenOS 16, aktualizaci operačního systému založeného na nejnovější verzi Androidu, která přináší funkce AI a pro uživatele rychlejší odezvu. Hlavními novinkami jsou vyšší plynulost rozhraní a lepší propojení s počítači a dalšími zařízeními. Program otevřené beta verze začíná 17. října.

První telefon s OxygenOS 16 dodaným přímo z výroby bude OnePlus 15. Následně nový systém dostanou i starší modely značky OnePlus. Novinek se dočkají také uživatelé tabletů, aktualizace jim přináší přepracovanou domovskou obrazovku s ikonami, jejichž velikost lze měnit, a rozšířenou lištu podporující až 18 aplikací pro rychlejší přístup k nástrojům.

Hlavní technickou novinkou je funkce Parallel Processing 2.0, která umožňuje spouštění nových animací ještě před dokončením předchozích akcí. To zlepšuje plynulost v celém systému od přechodů mezi aplikacemi až po navigační gesta a systémové interakce. Jde o nejkomplexnější implementaci této technologie na Androidu, píše výrobce v oznámení.

OxygenOS 16 přináší rozšířené možnosti přizpůsobení uzamykací obrazovky a nabídky aplikací s plynulými animacemi. Flux Theme 2.0 umožňuje dynamickou personalizaci pomocí MotionPhotos a video tapet s pokročilými efekty hloubky reagujícími na interakce uživatele. Přepracovaná funkce Fluid Cloud se mění v interaktivní centrum, které zobrazuje živé informace a upozornění z aplikací třetích stran. Ukazuje notifikace a aktuální stav aplikací jako Spotify, služeb rozvážky jídla nebo sportovních přenosů přímo na obrazovce bez nutnosti je otevírat.

OxygenOS 16 obsahuje AI sadu OnePlus, která se přizpůsobuje chování jednotlivých uživatelů. Jádrem celého systému je Plus Mind, osobní inteligence, která intuitivně rozpoznává obsah na obrazovce a organizuje ho v prostoru Mind Space, jednotném centru pro všechna zachycená data. Google Gemini se propojuje přímo s Mind Space, odkud čerpá uložená data a na jejich základě poskytuje personalizované odpovědi v rámci jediného dotazu. Gemini tak pracuje přímo s vlastními daty uživatele a poskytuje odpovědi šité na míru, vysvětluje výrobce.

