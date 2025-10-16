Root.cz  »  Akce  »  OpenAlt má program, proběhne 1. a 2. listopadu v Brně

OpenAlt má program, proběhne 1. a 2. listopadu v Brně

Petr Krčmář
Dnes
Organizátoři zveřejnili program konference OpenAlt, která proběhne o víkeud 1. a 2. listopadu tradičně na FIT VUT Brno na Semilassu.

Jde již o dvacátý ročník konference, která se zaměřuje na oblast otevřených dat ve státní správě a soukromém sektoru (Open Data) a otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access).

OpenAlt se věnuje také participativní a svobodné kultuře, zejména online spolupráci, učícím se komunitám a v souvislosti s tím i alternativnímu vzdělávání. Na své si přijdou i novodobí kutilové (Makers) řídící se pravidlem „Udělej si sám“ (DIY).

