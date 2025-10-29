Root.cz  »  Nástroje a utility  »  OpenRazer 3.11 přidává podporu 11 nových periferií Razer

OpenRazer 3.11 přidává podporu 11 nových periferií Razer

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Razer myš Autor: Razer

Projekt OpenRazer, kterým komunita nahrazuje ignoranci Linuxu ze strany společnosti Razer, má za sebou vydání další nové verze 3.11. Ta přináší podporu pro 11 nových zařízení tohoto výrobce. Jde konkrétně o tato zařízení:

  • Razer Blade 16 (2025)
  • Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  • Razer Firefly V2 Pro
  • Razer Tomahawk ATX
  • Razer Huntsman V3 Pro TKL
  • Razer Blade 14 (2025)
  • Razer Basilisk V3 Pro 35K Phantom Green Edition
  • Razer Blade 18 (2025)
  • Razer Pro Click V2
  • Razer DeathAdder V4 Pro (Wired and Wireless)
  • Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed

Jiné novinky zahrnují obvyklou várku opravených chyb, některé opravy (např. správné překlady kláves u Ornata V3 Tenkeyless či oprava mediálních kláves u DeathStalker V2 Pro) jsou pak přímo v příslušném démonu a tvůrci také zmiňují další dílčí vylepšení (driver mode pro Basilisk V3 X HyperSpeed atd.). Připomeňme, že OpenRazer je dobře doplňován aplikací Polychromatic, pro ovládání „RGB LED záležitostí“ zařízení Razer.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

AI není krátkodobý výstřelek

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné scénáře a zkušenosti z praxe na konferenci Umělá inteligence v IT infrastruktuře

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze