Otevřené mapy s Overture Maps Foundation

Autor: Overture Maps Foundation

Linux Foundation ve čtvrtek oznámilo založení Overture Maps Foundation pro otevřené mapy. Mapy by měly vzniknout spoluprací mezi více subjekty. Zakládajícími členy jsou Amazon AWS, Meta, Microsoft a TomTom. Cílem je konkurovat mapám Google.





Sice tu už máme OpenStreetMap. Overture Maps bude OpenStreetMap využívat spolu s ostatními zdroji, ale také poskytne svoje data s kompatibilní otevřenou licencí zpět OpenStreetMap. Zdrojový kód Overture Maps by měl být uveřejněn na GitHubu pod licencí MIT a data by měla být zveřejněna pod Open Data License (ODbL) a Community Data License Agreement (CDLA) Permissive 2.0. První data by měla být zveřejněna v první polovině příštího roku. Více v odpovědích na časté otázky.





(zdroj: arstechnica)