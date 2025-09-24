Root.cz  »  Hry  »  Ovladač GPU pro procesory Intel 11. až 14. generace je na Windows v Legacy režimu

Ovladač GPU pro procesory Intel 11. až 14. generace je na Windows v Legacy režimu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pat Gelsinger (CEO Intel) s Raptor Lake Autor: Intel
Pat Gelsinger (CEO Intel) s Raptor Lake

Intel pokračuje v „katování kostů“. Jak postupně z firmy mizejí vývojáři, včetně těch zodpovědných za podporu GPU, zužuje se i podpora. Nově Intel přesunul do Legacy režimu Windows ovladače pro GPU v procesorech od 11. generace Tiger Lake po 14. generaci^[ Raptor Lake Refresh, tedy pro mnohé procesory, které jsou stále v prodeji.

Intel tak po pár letech opět rozděluje vývoj ovladačů na ty nové/velké a na starší. Současné procesory 15. generace (alias 2. generace Core Ultra) Arrow Lake jedou ve standardním režimu, stejně jako velké karty Arc. Zdá se tedy, že Velký Řez bude nakonec ustálen někde na pomezí Xe1 a Xe2/BattleMage (toto berte prozatím jako můj odhad), kdy se Intel bude snažit zjednodušit podporu produktů, a to v přípravě na přechod na jádra Nvidia RTX.

Pro Linux se pochopitelně nic nemění. Možná je ale vhodný moment vyjádřit obavy o budoucnost některých technologií jako XeSS (zvláště pokud lze provozovat na Intelu konkurenční AMD FSR, které je stále pod rychlým vývojem).

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Cesta k superrychlému ethernetu

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI