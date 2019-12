 »   »  Oznámen vývoj Reiser5, měl by přinést lepší výkon a nové vlastnosti

Petr Krčmář

Překvapením na konci roku je oznámení vývoje nového formátu souborového systému Reiser5. Novinku oznámil Edward Shishkin, který je už přes deset let správcem tohoto souborového systému a portuje jej průběžně na novější linuxová jádra. Přestože ReiserFS není součástí hlavního stromu linuxového jádra, stále má své příznivce.

Nový formát by měl nabídnout nový způsob organizace blokových zařízení do logických svazků. Tuto vlastnost neimplementuje pomocí vlastní blokové vrstvy jako třeba ZFS, ale vše je zajištěno na úrovni souborového systému samotného. Aby bylo možné přidat blokové zařízení do logického svazku, bude potřeba jej naformátovat na Reiser5.

Připravovaná verze by také měla přinést vyšší výkon a paralelní škálování. Kompletní popis principu Reiser5 najdete v mailing listu. První kód je k dispozici pro linuxové jádro 5.4.6 a najdete ho na SourceForge, kde je k dispozici také nová verze utilit Reiser4Progs 2.0.0 umožňující pracovat s novým formátem.

Připomeňme, že souborový systém ReiserFS je spojován s Hansem Reiserem, který v roce 2006 zavraždil svou manželku a byl odsouzen za vraždu prvního stupně. Nakonec se ke svému činu přiznal a byl odsouzen minimálně na 15 let. Tato lhůta uplyne v roce 2023, ale už příští měsíc může Reiser požádat o své propuštění. Kvůli této nepříjemné historii by někteří vývojáři rádi souborový systém přejmenovali.

(Upozornil František Havel.)