Paměti už tvoří 35 % nákladů na stavbu počítačů, říká finanční ředitelka HP

Petr Krčmář
Dnes
ram, paměť

Závažnost současného nedostatku počítačových pamětí a strmého růstu cen ilustruje výrok finanční ředitelky společnosti HP Karen Parkhillové, která uvedla, že podíl paměti RAM na materiálových nákladech počítačů HP vzrostl z přibližně 15 až 18 procent ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí roku 2025 na současných přibližně 35 procent.

Tyto informace zazněly během konferenčního hovoru o výsledcích společnosti HP za první čtvrtletí roku 2026. Zástupci společnosti uvedli, že očekávají, že v letošním kalendářním roce poklesne trh s osobními počítači o dvojciferné číslo. Vyšší ceny totiž pochopitelně negativně ovlivňují poptávku zákazníků. Zaznamenali jsme nárůst nákladů na paměť přibližně o 100 procent a předpokládáme, že v průběhu fiskálního roku budou dále stoupat, uvedla finanční ředitelka.

Společnost HP očekává, že její finanční výsledky budou nejvíce ovlivněny nedostatkem paměti RAM ve druhé polovině fiskálního roku. Růst vstupních nákladů je způsoben především rostoucími cenami pamětí DRAM a NAND. Firma očekává, že situace bude přetrvávat po celý fiskální rok 2026 a pravděpodobně i ve fiskálním roce 2027.

