Podíl Linuxu na desktopu dosáhl 6,2 %, ukazují čísla Cloudflare

Petr Krčmář
Dnes
Tučňáci tučňák Tux penguins

Podle měření webové služby Cloudflare dosáhl podíl desktopů s linuxovými operačními systémy v prvním listopadovém týdnu podílu 6,2 %. Před rokem to přitom bylo přibližně o procento méně a linuxový desktop tedy podle těchto měření poměrně slušně roste. V Irsku má ale například Linux celých 11 % a ve Finsku dokonce 13 %.

Na vrcholu žebříčku stále kralují Windows se 73 %, následuje macOS s 19 %, Linux se 6,2 % a Chrome OS s 1,7 %. Na mobilech vede Android s dvoutřetinovým podílem, zbylá třetina pak patří systému iOS.

Cloudflare Radar sleduje globální internetový provoz, útoky a technologické trendy pomocí dat ze své rozsáhlé celosvětové sítě, nejen z webů hostovaných službou Cloudflare. Data jsou dostupná na webu a také skrze veřejné API.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

