Podpora Focusrite Forte USB bude v jádru Linux 7.0

Příští verze linuxového jádra rozšíří seznam podporovaných zvukových zařízení značky Focusrite. Po různých zvukových kartách jako Focusrite Scarlett 4. generace v Linuxu 6.8 a následných Focusrite Scarlett 4th Gen 16i16, 18i16 a 18i20 v Linuxu 6.14 přichází nyní podpora USB zařízení Forte.
Oproti mnoha-vstupovým profi zvukovkám typu Scarlett jde o menší věc, do USB připojované přenosné záznamové zařízení.O to více uživatelů možná tuto podporu ocení, jakkoli se Forte už neprodává. Dodejme, že Forte umí 24bit 192kHz záznam disponuje dvěma vstupy a čtyřmi výstupy, z nichž data jsou předávána do/z DAW.
Patche implementující podporu se v tuto chvíli nacházejí v příslušné vývojové větvi a předpokládá se jejich bezproblémové začlenění do jádra verze 6.20 alias 7.0.