Root.cz  »  Linux  »  Podpora pro moderní spánek notebooků míří do jádra

Podpora pro moderní spánek notebooků míří do jádra

Jan Fikar
Dnes
Notebook v lese Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Nové notebooky s Windows mají podporu pro moderní spánek (Modern Standby). V tomto stavu není jádro zastaveno, ale displej je vypnutý a například diodka napájení bliká, jak je běžné při standardním uspání do paměti. Počítač tak i nadále může zpracovávat úlohy s omezeným výkonem, ale spotřeba je přesto větší než při standardním uspání do paměti. Moderní spánek zhruba odpovídá uspanému chytrému mobilnímu telefonu.

Nová podpora v jádře vytvoří /sys/power/standby pro interakci s uživatelskými programy. Zapsat tam můžete active, inactive, sleep a resume. Záleží ale, co podporuje daný notebook. Doplňme, že současná podpora standardního uspání využívá /sys/power/state a můžeme tam zapsat freeze, mem a disk. Nejběžnější uspání do paměti pak má více variant v /sys/power/mem_sleep  a to buď shallow, s2idle nebo deep. Opět záleží, které možnosti daný notebook podporuje. Nejběžnější je patrně  s2idle.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

