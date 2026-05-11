Pozvánka na webinář Zabbix webhooks v praxi: Slack, SMS/Voice (SMSEagle) a JIRA

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář s názvem Zabbix webhooks v praxi: Slack, SMS/Voice (SMSEagle) a JIRA.
Chcete mít notifikace ze Zabbixu plně pod kontrolou a využít je nejen pro upozornění, ale i pro aktivní zásahy? V tomto webináři se zaměříme na praktické použití webhooků v Zabbixu – od odesílání zpráv do Slacku, přes SMS a hlasová volání pomocí SMSEagle, až po vytváření a aktualizaci ticketů v JIRA. Ukážeme si, jak webhooky správně nastavit, jak pracovat s API a návratovými stavy a jak tyto integrace využít pro pokročilé eskalace a automatizaci v reálném provozu..
Webinář je zdarma a proběhne 14. května 2026. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.
