 »   »  Prezident Microsoftu řekl, že se Microsoft v minulosti mýlil ohledně open source

Prezident Microsoftu Brad Smith hovořil ve čtvrtek na virtuální konferenci uspořádané laboratoří informatiky a umělé inteligence na MIT. Mimo jiné uvedl, že Microsoft byl počátkem století při rozvoji open source na špatné straně. Nicméně se ze svých chyb poučil a nyní je největším přispěvatelem do open source. Také je zmiňován Microsoftem vlastněný GitHub.

Microsoft was on the wrong side of history when open-source exploded at the beginning of the century and I can say that about me personally. The good news is that, if life is long enough, you can learn…that you need to change. Today, Microsoft is the single largest contributor to open-source projects in the world when it comes to businesses. When we look at GitHub, we see it as the home for open-source development, and we see our responsibility as its steward to make it a secure, productive home for [developers].