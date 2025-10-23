Root.cz  »  Akce  »  Příští víkend proběhne v Brně konference OpenAlt 2025

Příští víkend proběhne v Brně konference OpenAlt 2025

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Letošní OpenAlt nabídne přibližně 80 přednášek a workshopů rozdělených do 7 tematických tracků, program je připraven na webu konference. Akce proběhne o víkendu 1. a 2. listopadu v Brně na FIT VUT, blízko zastávky Semilasso.

Zůstaňte v obraze ohledně digitálních svobod a kybernetické bezpečnosti. Hned několik přednášek se zaměří na palčivé politické snahy, které ohrožují soukromí: Marcel Kolaja a Marian Kechlibar budou diskutovat o plánech Evropské komise na omezování šifrování a historii návrhu Chat Control. Zásadní je i téma bezpečnosti Open Source projektů po skandálu XZ Utils, kde Michal Altair Valášek položí otázku, jak FOSS odolá útokům zevnitř.

Program samozřejmě nabízí i pokročilé technické témata: Tomas Vondra představí novinky v databázi PostgreSQL 18 a Ľubor Jurena ukáže revoluční open-source projekt Umelý pankreas. Nebude chybět ani řešení pro mobilní komunitu – David Koňařík bude analyzovat, co dělat s aktuálním směřováním Androidu.

Michal Kohútek ukáže, jak na Self-hosting LLM modelů pro soukromí a nezávislost. Z oblasti hardwaru uslyšíte o praktické implementaci post-kvantové kryptografie na ESP32 od Davida Cermaka a o RTOS mikrokernelu CMRX s totální izolací paměti.

Snažíme se zvát přednášející, kteří posunují svůj obor vpřed. V sobotu Bogomil „Бого“ Shopov přinese své zkušenosti z Thunderbirdu. V neděli nám jeden z hlavních vývojářů Ubuntu Touch Alfred Neumayer umožní nahlédnout pod pokličku vývoje Lomiri a konvergence, tedy používání zařízení současně jako telefon i jako stolní počítač. Později se s Dmitry Belyavskiym ponoříme do tajů OpenSSL a šifrování.

Dále se můžete těšit na celou řadu známých tváří a expertů z FOSS komunity, jako jsou Petr Krčmář (Root.cz), Petr Hodač (SUSE), Tomas Vondra (PostgreSQL), Michal Kohútek (ubuntu.cz), Jiří Eischmann (Fedora), Lukáš Jelínek (CZ.NIC) a mnoho dalších.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Superdávka v otázkách a odpovědích

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie