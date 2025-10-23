Příští víkend proběhne v Brně konference OpenAlt 2025

Letošní OpenAlt nabídne přibližně 80 přednášek a workshopů rozdělených do 7 tematických tracků, program je připraven na webu konference. Akce proběhne o víkendu 1. a 2. listopadu v Brně na FIT VUT, blízko zastávky Semilasso.
Zůstaňte v obraze ohledně digitálních svobod a kybernetické bezpečnosti. Hned několik přednášek se zaměří na palčivé politické snahy, které ohrožují soukromí: Marcel Kolaja a Marian Kechlibar budou diskutovat o plánech Evropské komise na omezování šifrování a historii návrhu Chat Control. Zásadní je i téma bezpečnosti Open Source projektů po skandálu XZ Utils, kde Michal Altair Valášek položí otázku, jak FOSS odolá útokům zevnitř.
Program samozřejmě nabízí i pokročilé technické témata: Tomas Vondra představí novinky v databázi PostgreSQL 18 a Ľubor Jurena ukáže revoluční open-source projekt Umelý pankreas. Nebude chybět ani řešení pro mobilní komunitu – David Koňařík bude analyzovat, co dělat s aktuálním směřováním Androidu.
Michal Kohútek ukáže, jak na Self-hosting LLM modelů pro soukromí a nezávislost. Z oblasti hardwaru uslyšíte o praktické implementaci post-kvantové kryptografie na ESP32 od Davida Cermaka a o RTOS mikrokernelu CMRX s totální izolací paměti.
Snažíme se zvát přednášející, kteří posunují svůj obor vpřed. V sobotu Bogomil „Бого“ Shopov přinese své zkušenosti z Thunderbirdu. V neděli nám jeden z hlavních vývojářů Ubuntu Touch Alfred Neumayer umožní nahlédnout pod pokličku vývoje Lomiri a konvergence, tedy používání zařízení současně jako telefon i jako stolní počítač. Později se s Dmitry Belyavskiym ponoříme do tajů OpenSSL a šifrování.
Dále se můžete těšit na celou řadu známých tváří a expertů z FOSS komunity, jako jsou Petr Krčmář (Root.cz), Petr Hodač (SUSE), Tomas Vondra (PostgreSQL), Michal Kohútek (ubuntu.cz), Jiří Eischmann (Fedora), Lukáš Jelínek (CZ.NIC) a mnoho dalších.