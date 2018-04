 »   »  Příští vydání RHEL nahradí Python 2 za Python 3

Petr Krčmář

V příštím vydání distribuce Red Hat Enterprise Linux bude Python 2 nahrazen moderní verzí 3. Uvádí to oficiální dokumentace, konkrétně kapitola týkající se opouštěných funkcionalit: Python 2 will be replaced with Python 3 in the next Red Hat Enterprise Linux (RHEL) major release.

