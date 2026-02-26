Prodloužení doby podpory pro linuxová jádra 6.6, 6.12 a 6.18

Linuxovým jádrům ve verzích 6.6, 6.12 a 6.18 byla prodloužena doba podpory. Jádro 6.6 bude podporováno stabilními aktualizacemi do konce roku 2027 a dostane tak celkem čtyři roky podpory. Jádra ve verzích 6.12 a 6.18 budou dostávat aktualizace do konce roku 2028, tedy čtyři a tři roky podpory.
Greg Kroah-Hartman to oznámil v commitu upravujícím obsah souboru
content/releases.rst. Dodává, že k této úpravě došlo na základě mnoha diskusí s různými společnostmi a skupinami a dalším správcem stabilního jádra, kterým je Sasha Levin.
Další udržovaná jádra 5.10 a 5.15 budou dostávat podporu do konce roku 2026, tedy šest a pět let od svého vydání. Jádro 6.1 bude podporováno do konce roku 2027 a dostane také celkem pětiletou podporu.