 »   »  Prohlížeče budou moci odkazovat na část stránky bez kotvy, jen podle textu

Petr Krčmář

Pokud chcete dnes odkazovat doprostřed webové stránky, musí být na správném místě kotva. Tedy tag obsahující atribut name="kotva" nebo moderněji id="kotva" . Odkaz pak vede na #kotva na dané stránce a prohlížeč tam sám po načtení odroluje. To je ovšem dosti omezující, protože pokud kotva neexistuje, není na co odkazovat.

Navrhovaná úprava v projektu Chromium by ale měla přinést obecnější přístup. Součástí URL by mohl být řetězec #targetText= následovaný kusem textu, který má prohlížeč najít a posunout se na něj po načtení. Výsledek by pak měl vypadat takto:

https://www.root.cz/clanky/reportaz-psana-na-strese-hotelu-dva-bezdratove-gigabity-na-80-ghz/#targetText=10Gb%20spoje

Zatím se po kliknutí na odkaz jen načte stránka a prohlížeč zůstane klasicky na jejím vrcholu. V budoucnu bychom ale měli být schopni takto vytvořit odkaz na libovolnou pasáž ve stránce. Kód by se měl do projektu Chromium dostat poměrně brzy, takže se jej pravděpodobně dočkáme ve všech prohlížečích, které jsou na něm založeny – tedy například Google Chrome, Microsoft Edge či Opera.