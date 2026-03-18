Projekt bootloaderu Grub dokončuje přesun na GitLab FreeDesktop.org

Bootloader Grub nově hostuje celý projekt v infrastruktuře FreeDesktop.org. Dosud sídlil v Git repozitáři GNU Savannah Git repository, na FreeDesktop.org se přesouvá, aby mohl využívat modernější infrastrukturu s merge requesty.
Součástí přesunu je i mailing list. Přechod na FreeDesktop vyhrál mezi více možnostmi jako ta projektu nejvíce vyhovující. Nově tak Grub nalezneme na
gitlab.freedesktop.org/gnu-grub/grub. Vše shrnuje commit ještě na GNU Savannah v podání Leo Sandovala z Red Hatu (jeden ze dvou nových správců projektu, Daniel Kiper z Oracle po 10 letech odstsoupil; další původní správci zůstávají). Přechod je nyní dokončován, repozitář na FreeDesktop se brzy stane upstream repozitářem a následovat budou i další podrobnosti.