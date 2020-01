 »   »  Qt 4 odstraněna z Debianu testing (Bullseye), brzy zmizí i z unstable

Petr Krčmář

Vývojáři Debianu už v roce 2017 oznámili, že verze Buster nebude obsahovat Qt 4. Nakonec byla tato změna odložena až do příští verze Bullseye, která by měla vyjít příští rok. Lisandro Meyer nyní oznámil, že z vývojové verze už knihovna Qt 4 zmizela. Velmi brzy by se tak mělo stát i v unstable.