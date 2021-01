Raspberry Pi Pico: jednočipový počítač s procesorem RP2040

Autor: Raspberry Pi Foundation

Nadace Raspberry Pi Foundation představila nového člena rodiny svých počítačů. Jedná se o jednočipový počítač Raspberry Pi Pico, který je určen pro vývoj elektroniky. Na rozdíl od „velkých bratříčků“ má velmi malou spotřebu a je možné se na něm obejít bez operačního systému. Tím se vývojář dostane blíže k hardware a může tak například snížit latenci.

Pico obsahuje vlastní procesor RP2040, který je vyrobený 40nm technologií, má povrch dva čtvereční milimetry a vešel se do pouzdra QFN-56 o rozměrech 7×7 mm. Najdete v něm:

dvoujádrový ARM Cortex-M0+ @ 133MHz

264 KB RAM

podporu až 16 MB externí paměti přes QSPI

řadič DMA

30 GPIO pinů(4 mohou být analogovými vstupy)

2 × UART, 2 × SPI a 2 × I2C

16 × PWM

1 × USB 1.1

8 × Raspberry Pi Programmable I/O (PIO) state machines

USB mass-storage boot

Počítač Raspberry Pi Pico nabízí kromě procesoru také 2 MB flashové paměti, zdroj schopný pracovat s napětím 1,8 – 5,5 V, jedno tlačítko, 26 vyvedených pinů včetně tří analogových. Programovat je možné v C nebo je k dispozici podpora pro MicroPython. Začátečníkům je určena kniha Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico.

Zároveň s Pico bylo oznámeno, že se přidali další výrobci a přišli s vlastními destičkami: Adafruit, Arduino, Pimoroni a Sparkfun. Můžete si je prohlédnout v naší galerii, kde najdete také popis každé desky.