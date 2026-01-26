Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi přidává „USB gadget mode“

Raspberry Pi přidává „USB gadget mode“

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi

Některé jednodeskové počítače mají takzvaný „USB gadget mode“, kdy se připojí jen pomocí USB kabelu k počítači a můžete s nimi pracovat. Raspberry Pi nově podporuje gadget mode na Raspberry Pi 4, 5, 500, 500+ a Compute Module 5 přes USB-C port, na Raspberry Pi Zero, Zero W, Zero 2 W přes mikro USB port u HDMI.

Potřebujete Raspberry Pi OS Trixie s datem 20. 10. 2025 nebo novější. Buď povolíte USB gadget mode při použití Raspberry Pi Imager 2.0 viz obrázek. Nebo stačí ve stávající instalaci Trixie aktualizovat a provést

sudo apt install rpi-usb-gadget
sudo rpi-usb-gadget on

a restartovat, či vypnout. Zařízení se při připojení do počítače chová jako Ethernet over USB s protokolem CDC-ECM na Linuxu a macOS a RNDIS ve Windows (zde je potřeba ovladač rpi-usb-gadget-driver-setup.exe). USB spojení pak sdílí internet z počítače do Raspberry Pi a můžete použít například SSH. Více informací naleznete na GitHubu.

(zdroj: cnx-software)

Raspberry Pi gadget modeAutor: Raspberry Pi Foundation
Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Daň z přidané hodnoty

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI