Raspberry Pi přidává „USB gadget mode“

Některé jednodeskové počítače mají takzvaný „USB gadget mode“, kdy se připojí jen pomocí USB kabelu k počítači a můžete s nimi pracovat. Raspberry Pi nově podporuje gadget mode na Raspberry Pi 4, 5, 500, 500+ a Compute Module 5 přes USB-C port, na Raspberry Pi Zero, Zero W, Zero 2 W přes mikro USB port u HDMI.
Potřebujete Raspberry Pi OS Trixie s datem 20. 10. 2025 nebo novější. Buď povolíte USB gadget mode při použití Raspberry Pi Imager 2.0 viz obrázek. Nebo stačí ve stávající instalaci Trixie aktualizovat a provést
sudo apt install rpi-usb-gadget sudo rpi-usb-gadget on
a restartovat, či vypnout. Zařízení se při připojení do počítače chová jako Ethernet over USB s protokolem CDC-ECM na Linuxu a macOS a RNDIS ve Windows (zde je potřeba ovladač rpi-usb-gadget-driver-setup.exe). USB spojení pak sdílí internet z počítače do Raspberry Pi a můžete použít například SSH. Více informací naleznete na GitHubu.
(zdroj: cnx-software)