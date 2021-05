Autor: Rust project

Luca Boccassi vytvořil pull request, kterým do systemd zavádí podporu pro programovací jazyk Rust. V systemd by tak bylo možné psát moduly ve dvou programovacích jazycích, jak v doposud používaném C, tak nově i v Rustu.

Zatím se jedná o experiment, kdy je v Rustu napsána pouze jedna funkce, nicméně vývojáři systemd byl přijatý poměrně pozitivně. Od Rustu si slibují hlavně vyšší bezpečnost, protože při jeho použití je možné odhalit chyby ve správě paměti už při překladu zdrojového kódu.