Sashiko je AI agent od Googlu pro kontrolu kódu jádra Linux

David Ježek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

AI krade data Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Někteří vývojáři Googlu trávili poslední měsíce prací na věci, která se asi dala očekávat. Jmenuje se Sashiko a jde o AI agenta, jehož úkolem je automatická kontrola kódu linuxového jádra, projektu, jehož velikost stále bobtná a bobtná a …

Projekt před pár desítkami hodin představil Roman Gushchin z kernelového týmu v Googlu. Konstatuje, že sami Sashiko používají už nějakou dobu pro hledání problémů v kódu. Nyní jej dávají k dispozici světu. V testovací sadě 1000 netříděných současných upstreamů do jádra s příznakem „FIXED:“ dokázal Sashiko najít 53 % všech chyb (falešně pozitivních by mělo být do 20 %). Mohlo by se zdát, že to není moc, ale lidská kontrola zde přehlédla 100 % všech chyb.

Sashiko staví na Google Gemini Pro 3.1, ale může pracovat třeba s Claude a dalšími LLM. Hostování projektu je nyní přímo u Linux Foundation, kód je open-source, hostován na GitHubu. Informuje též Phoronix.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



