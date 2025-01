Schváleno: Fedora 42 bude první verzí pro Microsoft Windows Subsystem for Linux

Autor: Fedora Project

Začátkem prosince vznikl návrh na způsob distribuce obrazu Fedory pro Windows Subsystem for Linux, který by nebyl v rozporu s filosofií Fedory a licenčními podmínkami microsoftu pro WSL. Tento návrh byl nyní v rámci FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee) schválen a Fedora 42 se tak stane první verzí dostupnou pro Windows 11 / WSL 2.0.