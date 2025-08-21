Root.cz  »  Instant messaging, chat  »  Šéfka švédské policie varuje před aplikací Signal, odborníci její přístup kritizují

Šéfka švédské policie varuje před aplikací Signal, odborníci její přístup kritizují

Tomáš
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Mobilní aplikace - Signal - WhatsApp - Telegram Autor: Depositphotos

Šéfka švédské státní policie Petra Lundhová v pořadu o nárůstu kriminality pro televizi SVT prohlásila, že pokud rodiče naleznou na telefonu svých dětí aplikaci Signal, měli by okamžitě volat policii. Aplikace Signal nemá legitimní použití, říká mimo jiné Petra Lundhová v pořadu SVT Morgonstudion.

Prohlášení vyvolalo kritiku z řad novinářů i IT odborníků. Novinář Emanuel Karlsten říká, že použití šifrovaných komunikačních aplikací by mělo být v demokratické společnosti samozřejmostí a varuje před vytvářením dojmu, že děláte něco špatného, pokud tyto aplikace používáte.

IT odborník Karl Emil Nikka pro televizi TV4 prohlásil, že aplikace Signal je první volbou pro bezpečnou komunikaci a že by naopak měl obavu, kdyby děti tyto aplikace nepoužívali. Dále zdůraznil, že aplikaci Signal používají jak bezpečnostní složky států, vládní činitelé, ale i třeba Komise a Parlament Evropské Unie.

V reakci na vysílání TV4 švédská policie upřesnila, že nainstalovaná aplikace Signal je prý jen jeden z varovných signálů a pokud to rodiče znepokojuje, měli by kontaktovat policii.

Švédsko (ale i například Irsko, Španělsko nebo rovnou celá EU) proti šifrovaným aplikacím zbrojí dlouhodobě a šéfka Petra Lundhová chce změnu v zákoně, která by policii umožnila přístup k soukromým zprávám. Narazila ovšem jak na odpor veřejnosti, tak i provozovatelů aplikací typu WhatsApp nebo právě Signal, kteří by raději ze Švédska odešli než vytvářeli zadní vrátka a tím ohrožovali bezpečnost uživatelů po celém světě.

Zdroj: Furious at the National Police Chief's Signal statement: „Just crazy“

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš

Témata:

Dále u nás najdete

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI