Severoněmecké Šlesvicko-Holštýnsko přejde na Linux a LibreOffice

Autor: Depositphotos

Po úspěšném pilotním projektu se severoněmecká spolková země Šlesvicko-Holštýnsko rozhodla přejít z operačního systému Microsoft Windows a kancelářského balíku Microsoft Office na Linux, LibreOffice a další svobodný software. Výměna se týká 30 000 počítačů používaných v místní samosprávě. O přechodu se mluví už od roku 2020.





Změnu komentuje na webu také předseda vlády: Nezávislé, udržitelné, bezpečné: Šlesvicko-Holštýnsko se stane digitálním průkopníkem a první německou spolkovou zemí, která ve své státní správě zavede digitálně suverénní IT pracoviště. Rozhodnutím kabinetu o zavedení open-source softwaru LibreOffice jako standardního kancelářského řešení v celé zemi dala vláda zelenou prvnímu kroku k úplné digitální suverenitě ve spolkové zemi, přičemž další kroky budou následovat.