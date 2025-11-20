Slimbook a KDE oslavují osmé výročí notebookem KDE Slimbook VII

Prodejce linuxového hardwaru Slimbook oznámil uvedení notebooku KDE Slimbook VII v rámci oslavy osmi let spolupráce s projektem KDE při vytváření notebooků s Linuxem a prostředím Plasma. Uvnitř hliníkového šasi tepe procesor AMD Ryzen AI 9 365 s 10 jádry a frekvencí až 5 GHz, grafika AMD Radeon 880M, až 128 GB DDR5 RAM a až 8TB NVMe PCIe 4.0 SSD.
Notebook je vybaven 16palcovým displejem WQXGA s rozlišením 2560×1600, plným pokrytím sRGB, poměrem stran 16:10, jasem 400 nitů a obnovovací frekvencí 165 Hz, vícejazyčnou podsvícenou klávesnicí a speciálními klávesami pro přepínání mezi režimy napájení.
Pokud jde o konektivitu, notebook je vybaven Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2, dvěma porty USB-C USB3.2 Gen1 s nabíjením PD 3.0 a video výstupem 4K@60Hz, třemi porty USB-A 3.2 Gen1 a portem HDMI. Linuxový notebook je samozřejmě vybaven předinstalovaným desktopovým prostředím KDE Plasma.
Počítač je možné už nyní objednat z obchodu Slimbook, cena za základní verzi se 16 GB RAM a 500GB úložištěm začíná na 1029 eurech. K dispozici je i česká klávesnice.