 »   »  Soutěz o nejhezčí desktop vyhrávají dva autoři

Redakce

Od jara do podzimu běžela na Rootu soutěž Ukaž svůj desktop, do které jste mohli přihlašovat své linuxové pracovní plochy. Ostatní čtenáři pak vybírali nejlepší kousky v každém kole a nakonec v kole finálovém. Do něj postoupily nejzajímavější vítězné obrázky z každého předchozího kola.

Soutěž je uzavřena, nakonec byl výsledek velmi těsný, takže jsme se rozhodli výhru rozdělit mezi dva soutěžící: Vandu Hendrychovou a Petera Jurca. Gratulujeme, obdrží knížky, tokeny YubiKey a vstup na jedno z našich školení. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a předvedli nám svůj linuxový desktop.

Sdružení CZ.NIC do soutěže věnovalo knihy ze své edice, společnost Three, s.r.o., provozovatel webu YubiKey.cz, dodala sadu bezpečnostních tokenů YubiKey. Děkujeme.