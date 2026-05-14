Sovereign Tech Fund podpoří milionem eur vývoj prostředí KDE

Petr Krčmář
Dnes
Německý fond Sovereign Tech Fund se rozhodl podpořit technologii KDE Plasma částkou 1,2 milionu eur. Cílem je posílit strukturální spolehlivost a bezpečnost základní infrastruktury tohoto desktopového prostředí, včetně projektů Plasma, KDE Linux a používaných frameworků.

Do technologií pro stolní počítače investujeme už dlouho, a to z dobrého důvodu: představují hlavní způsob, jakým lidé v každodenním životě přistupují k digitálním službám a využívají je, říká Fiona Krakenburgerová ze Sovereign Tech Fund.

Stolní počítač podle jejích slov uchovává osobní data a zprostředkovává téměř všechny služby, na nichž jsme závislí – od rezervace lékařské prohlídky přes vzdělávání až po způsob, jakým pracujeme. Investujeme do KDE, protože je to jedno ze dvou hlavních desktopových prostředí používaných v Linuxu a hraje klíčovou roli v tom, jak miliony lidí vnímají otevřenou technologii.

Posílením testovací infrastruktury, bezpečnostní architektury a komunikačních řešení KDE chce nadace investovat do odolnosti a spolehlivosti základní digitální infrastruktury, na které moderní společnost závisí. KDE využije investici od k tomu, aby posunulo své klíčové softwarové produkty na vyšší úroveň a poskytlo tak každému jednotlivci, podniku i orgánům veřejné správy možnost znovu získat své soukromí, bezpečnost a kontrolu nad svou digitální suverenitou, komentují zástupci projektu KDE.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

