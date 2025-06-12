Specifikace PCI Express 7.0 zveřejněna spolu s optickým propojením PCIe

Petr Krčmář
12. 6. 2025
PCI Express 7.0 byl ohlášen již v roce 2022 s tím, že přijde v roce 2025 s rychlostí 128 GT/s (miliard transakcí za sekundu). Od té doby byly zveřejněny návrhy specifikací, dnes PCI-SIG oznamuje oficiální vydání specifikace PCI Express 7.0 spolu s novým řešením PCIe Optical Interconnect Solution pro optické spoje mezi zařízeními například v rámci datacentra.

PCI Express 7.0 má otevřít nové prostor pro strojové učení, cloudové služby, 800G Ethernet, kvantové výpočty a další aplikace náročné na objem dat. PCI Express 7.0 přináší hrubou přenosovou rychlost až 512 GB/s obousměrně v konfiguraci ×16, signalizaci PAM4, lepší energetickou účinnost a stále zachovává zpětnou kompatibilitu s předchozími revizemi PCIe.

Kromě oznámení specifikace oznámila organizace PCI-SIG také novou revizi specifikace optického propojení, která má umožnit vyšší výkon technologie PCI Express (PCIe). Optical Aware Retimer Engineering Change Notice (ECN) mění specifikaci PCIe 6.4 a novou specifikaci PCIe 7.0 tak, aby zahrnovala řešení založené na PCIe retimeru a poskytovala první průmyslově standardizovaný způsob implementace technologie PCIe přes optické vlákno.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



